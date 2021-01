Renzi boccia il nuovo Recovery. "Bisogna prendere il Mes"

Maria Elena Boschi, a cui in tanti si rivolgono per capire gli umori del capo, lo va ripetendo da un paio di giorno: “Guardate che Matteo tira dritto”. E lui, il Renzi, con quel tono un po’ provocatorio che assume sempre quando sale la tensione, ai suoi confidenti dice che “no, se dopo tutto questo scontro accettassi di tenermi Giuseppe Conte lì dov’è, dovrei cambiare mestiere”. Insomma era prevedibile che il tentativo di riconciliazione tra il premier e il leader di Italia viva fosse proibitivo. E di certo l’ipotesi di offrirgli qualche brandello di Recovery da poter sventolare a beneficio di telecamera, per permettergli insomma di dire che non del tutto invano si è inscenata questa crisi sull’orlo della pandemia, non è stato granché convincente.

