Grillo usa Cicerone per spingere Conte a sfidare Renzi in Senato

Non è che si senta proprio a suo agio, nel vedere Giuseppe Conte disposto a contrattare strapuntini e rimpasti di ogni sorta con Matteo Renzi, che per lui, Beppe Grillo, a distanza di anni continua a rimanere "l'ebetino", l'ultima ridotta dell'antigrillismo nella maggioranza che anche solo per costituzione intellettuale deve essere ridimensionata, assopita, smunta, senz'altro affrontata. E visto che è stato, come anticipato dal Foglio, sin dall'inizio della presunta crisi uno dei più fedeli sostenitori del non cedimento alle minacce dell'ex premier, stamattina ha voluto rimarcare il concetto con un post sul suo blog. Pescato, nientedimeno, dal discorso che il Console Cicerone pronuncio in senato contro la congiura di Catilina risalente a oltre 2000 anni fa.

