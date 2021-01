Lamorgese, la prefetta sacrificale: il Viminale nel risiko del Conte ter

L'unico tecnico dell'esecutivo è a rischio per far spazio alle richieste dei partiti. Un film già visto per chi ha preso il posto di Salvini. Ma forse è un falso allarme, come quando la dichiararono positiva al coronavirus, ma stava benissimo

Non scalpita. “Lavora come sempre, h24”. Ma è serena? “Serenissima”. Ma è consapevole? “Certo”. D’altronde è un prefetto (seppur in pensione), massima rappresentazione tecnica nello Stato della mobilità e della carriera a tempo. Oggi qui, domani chissà. Al Viminale c’è la consegna del silenzio. Queste sono le disposizioni della titolare: non si commenta e non si alimenta alcun rumore di sottofondo. Bastano quelli già presenti.

