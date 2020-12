Il Recovery plan del governo è diventato il figlio di nessuno

Forse ha ragione Dario Franceschini, che ai colleghi di governo che gli parlavano dei prossimi provvedimenti da portare in Cdm a gennaio, nei giorni scorsi andava ripetendo che "a gennaio non ci sarà alcun Cdm da fare, per questo governo”. Così allora si spiegherebbe il mistero buffo di questo accapigliarsi convulso e inconcludente su un Recovery plan che pare figlio di nessuno.

Pubblicità

Pubblicità