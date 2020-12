Il presidente del Copasir Volpi: "La legge sui Servizi segreti va cambiata"

“Non faccio polemiche, non è il mio ruolo. Anche se mi piacerebbe”, dice, concedendosi una battuta, Raffaele Volpi, presidente del Copasir, in quota Lega. Dunque, la vicenda della delega ai Servizi che il premier Conte non vuole mollare, nonostante il pressing del Pd e di Iv, “è un dibattito interno alla maggioranza, che non mi riguarda come presidente del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”. Il problema – dice Volpi al Foglio – è semmai un altro. Quale? “Secondo me andrebbe rivista e aggiornata la legge 124 del 2007: i tempi sono cambiati”.

Pubblicità

Pubblicità