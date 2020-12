"E' ora che Conte s'interroghi sulla delega ai servizi segreti", dice Orlando

Che non sia un capriccio estemporaneo, Andrea Orlando ci tiene a spiegarlo subito. “La questione dell’autorità delegata ai servizi segreti si pose già durante la formazione del governo”, ricorda al Foglio il vicesegretario del Pd, che alle trattative per la nascita del BisConte partecipò del resto con un ruolo non proprio marginale, stando accanto a Dario Franceschini per imbastire la trama rossogialla. “E allora si decise di lasciarla in capo al premier per evitare che l’attribuzione di un incarico così delicato fosse oggetto di spartizione politica”. Poi si sa com’è andata: a Giuseppe Conte nessuno gliel’ha più tolta, quella delega. “E il punto sta qui – dice Orlando – perché la fase impone di cercare un assetto nuovo”. Una fase che è diversa a livello internazionale, dopo il cambio della guardia alla Casa Bianca, e anche dentro il perimetro incerto della maggioranza di governo. “E insomma credo sia necessario domandarsi – ci dice ancora Orlando – se sia opportuno che tutto resti nelle mani del premier”.

Pubblicità

Pubblicità