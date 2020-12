Perché si parla tanto di servizi segreti

Da un paio di settimane si discute molto di una materia della quale si dovrebbe in realtà parlare il meno possibile. L'autorità delegata e il premier Conte che vorrebbe istituire una fondazione nazionale per la cyber-sicurezza. Il ruolo del Pd e la vicenda dei pescatori di Mazara liberati in Libia. Il punto in breve

Da un paio di settimane si discute molto di una materia della quale si dovrebbe in realtà parlare il meno possibile: i servizi segreti. Perché se ne parla tanto? Per almeno un paio di motivi: l'autorità delegata e la volontà del premier Conte di istituire una fondazione nazionale per la cyber-sicurezza. Il ruolo del Pd, la vicenda dei pescatori di Mazara liberati in Libia e quello che si può immaginare succederà nei prossimi giorni. Il punto, nel video-commento di Valerio Valentini, in cinque minuti.

