La geografia del partito di Conte, che non c'è eppure esiste

Per ora esiste un sito: "Italia23". Ma dietro c'è di più, o forse niente. Obiettivo: sterilizzare Renzi. L'attivismo di Tabacci e D'Incà. Nomi e volti dei pretoriani di Giuseppi. Che s'informa e osserva, e per ora tentenna

Bruno Tabacci, uno che la politica la mastica e che con Giuseppe Conte parla spesso, l’appello ha voluto lanciarlo in Aula: “Compete al premier assumere un’iniziativa per stabilizzare la maggioranza, chiarendo i confini politici in cui si muove il governo”, ha scandito due giorni fa il deputato del Centro democratico. E magari il fu avvocato del popolo presto o tardi deciderà di rompere gli indugi, come gli suggeriscono in molti. Ma intanto, nel tentennare del supposto generale, succede che l’intendenza si mette in proprio. Ed è così che Raffaele Fantetti ha creato “Italia23”: incubatore di un contismo ancora incerto sul venire alla luce.

