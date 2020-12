La verità vi prego sui vaccini

Nel giorno in cui sono arrivate in Italia le prime dosi di vaccino anti Covid per l'avvio, domenica 27 dicembre, della campagna di immunizzazione nazionale, non sono mancate le polemiche che hanno preso di mira - come non di rado è già avvenuto finora - il commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Dubbi che - sui social e sui media - riguarderebbero il numero delle dosi ordinate di vaccino ordinate dall'Italia - considerate da qualche osservatore inferiori rispetto alle aspettative, nonché rispetto a quelle degli altri paesi europei - e l'organizzazione logistica della campagna vaccinale.

