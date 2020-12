Ecco le nuove bozze del Recovery, che agitano le manovre parlamentari di Conte

Il piano e i progetti presentati dal premier ai partiti di maggioranza. Il documento conferma la convenzienza del Mes, ma sulla Sanità restano 9 miliardi. Rispunta la fondazione per la Cybersecurity, tra i malumori del Pd. E intanto crescono le voci su un nuovo partito di Giuseppi per rimpiazzare Renzi

Follow the money. Per capire dov’è che s’aggroviglieranno le discussioni tra i partiti e tra i ministri sempre pronti a reclamare più risorse, bisogna guardare le tabelle coi numeri che Giuseppe Conte ha fornito alle delegazioni di maggioranza. E così è difficile che Lorenzo Guerini riuscirà a tenere a bada l’industria della difesa, se dei 12 miliardi richiesti si vede assegnare appena 236 milioni. E quando Stefano Patuanelli saprà che i fondi per la filiera per l’idrogeno gli sono stati quasi dimezzati (puntava a 2 miliardi, se ne ritroverà 1,3), pure lui s’irrigidirà. Ma oltre che per una questione contabile, le bozze del Recovery rinfocoleranno anche due polemiche mai davvero sopite: quella sul Mes e quella sui servizi segreti.

Pubblicità

Pubblicità