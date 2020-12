I ministri del M5s chiedono più soldi dal Recovery. E inguaiano Conte

"Ma perché finanziamo la Tav e non il Superbonus?". I ministri grillini alzano la voce e battono cassa col premier. Bonafede e Azzolina vogliono più fondi per tribunali e scuole. E Costa protesta contro la semplificazione. Il vertice tribolato a Palazzo Chigi

D’improvviso, la Tav. Pareva sepolta sotto le macerie del Conte I, e invece la polemica risorge a ridosso di Natale. “Ma vi pare che destiniamo un miliardo di euro dei fondi del Recovery per la Torino-Lione, e poi dobbiamo sentirci dire che i soldi per la proroga del Superbonus non ci sono?”. Stefano Buffagni l’ha spiegato così, ai parlamentari grillini che ieri lo interpellavano, il senso dei malumori dei ministri del M5s, ribadendo che “le obiezioni sono di merito”, e non c’entrano nulla con le manovre di chi vuole complicare la vita a Giuseppe Conte.

Pubblicità

Pubblicità