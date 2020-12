"Conte non segua Tambroni", dice Cassese

E’ vero che lei vuole la fine del governo Conte? “Sono realista come il Foglio. So bene che è difficile trovare un’altra soluzione con questo parlamento. So bene che l’altra soluzione sarebbe il voto, impossibile durante la pandemia. E so pure che la legge elettorale che esiste è messa in discussione. Non critico il governo, ma l’azione di governo. Se questo è l’unico esecutivo possibile, nelle condizioni date, per gestire il paese, lo deve tuttavia gestire meglio”. Abbiamo provato a far dire qualcosa di cattivo a Sabino Cassese.

Pubblicità

Pubblicità