Bacioni da Bengasi. Così Casalino si mostra durante la missione in Libia

Ai giornalisti che chiedono informazioni sulla liberazione dei 18 pescatori tenuti in ostaggio da 108 giorni, il portavoce del premier manda la sua geolocalizzazione. L'epopea del rientro a casa passa anche da qui

Bacioni da Bengasi. A chi lo cerca in queste ore, a chi gli chiede informazioni sulla missione di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio in Libia per "liberare i pescatori di Mazara", Rocco Casalino risponde con un'immagine. O meglio con lo screenshot della sua geolocalizzazione a Bengasi, zona aeroporto. Rapido, inafferrabile, scaltrissimo: il portavoce del presidene del Consiglio. Ecco Casalino, che ha accompagnato stamane il premier e il ministro degli Esteri nel volo da Roma fin nel capoluogo della Cirenaica, quasi in versione Franco Battiato: "Ho scritto già una lettera al Governatore della Libia" e Battiato: ho scritto già una lettera al governatore della Libia.

