Conte studia lockdown più duri, il Pd ha due richieste per il premier

Via libera alla legge elettorale e riforme costituzionali: è la linea di Zingaretti, unico leader della coalizione di governo a non temere le elezioni

Giuseppe Conte ringrazia Angela Merkel. La stretta della Cancelliera in Germania porterà a un lockdown simile in Italia. Il tema della pandemia, quindi, tornerà centrale e il premier, che non a caso si è nuovamente reinventato rigorista, potrà sottrarre il tema della verifica dai riflettori della comunicazione. Ma a proposito di verifica, come finirà quella che Giuseppe Conte ha avviato giusto ieri? Forse solo con una nuova formulazione della cabina di regia del Recovery fund. Questo almeno è il preciso intento del presidente del Consiglio.

Pubblicità

Pubblicità