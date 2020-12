"Al voto! Al voto!". Ma lo spauracchio delle elezioni è una minaccia spuntata

Da Palazzo Chigi fanno filtrare il pizzino di Conte: "Meglio tornare alle urne". Anche Bettini agita il rischio del precipitare degli eventi. Ma con la pandemia in corso (che spinge a rinviare anche le amministrative di primavera), e il Recovery plan di mezzo, l'ipotesi di elezioni anticipate è assai improbabile

Il tòpos è collaudato. La minaccia da ripetere alla bisogna, giusto per vedere l'effetto che fa. Ed ecco che quando le cose sembrano mettersi male arriva l'avvertimento, puntuale, per sedare quelli che evidentemente vengono considerati i capricci di Matteo Renzi oppure, dall'altro canto, le pretese di un Giuseppe Conte che sarebbe divenuto un implacabile accentratore di potere. Nella testa di chi ne agita lo spettro, l'evocazione dello scenario del "liberi tutti" può fungere da elemento stabilizzatore di un quadro in perenne agitazione.

Pubblicità

Pubblicità