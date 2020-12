Per il Ppe il problema non è Berlusconi

La crisi italiana sul Mes è fondata sul nulla, i popolari hanno altro a cui pensare

Stallo sul bilancio dell’Unione europea, veto di Viktor Orbán per lo stato di diritto, possibile espulsione del Fidesz ungherese, rischio no deal sulla Brexit: il Partito popolare europeo ha di meglio da fare che intervenire su un problema che considera tutto italiano come il voto sul nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità. “Non ci pronunciamo sul Mes”, ha detto al Foglio un portavoce del capogruppo del Ppe, Manfred Weber. “Non vogliamo commentare sulla questione, dal momento che è una storia interna italiana”, ha risposto l’ufficio di Markus Ferber, il coordinatore del Ppe alla commissione economica del Parlamento europeo.

Silvio Berlusconi decide di accodarsi a Matteo Salvini mettendo a rischio la firma dell’Italia sul Mes? Per il Ppe, il problema non è il Cav. che cerca di salvare il mobilio in posizione di estrema debolezza. Il problema è il governo Conte che non riesce a tenere insieme la sua maggioranza. Il problema è Salvini che continua a dettare l’agenda politica noncurante dei danni per il paese. Il problema è l’Italia che vive in una realtà parallela di polemiche fondate su post verità, con i partiti tradizionali di destra e sinistra che cedono ai populisti. Nessun altro paese discute della riforma del Mes, di non firmare o di non ratificare. Fare diventare il Fondo salva stati il backstop (la rete di sicurezza) del Fondo di risoluzione unico delle banche è considerato un passo essenziale per proteggersi da future crisi. Ancora di più di fronte alla montagna di crediti deteriorati che si verrà a creare con la crisi del Covid-19. Se il Cav. fosse premier – come Orbán – per il Ppe sarebbe diverso (e sicuramente il comportamento del Cav. sarebbe diverso). Ma è all’opposizione e non è sua responsabilità salvare il governo rossogiallo da se stesso. Il Ppe è convinto che alla fine sarà la realtà (delle fragilità bancarie) a imporsi all’Italia sul Mes. La Germania ha i soldi per salvare le sue banche. La priorità del Ppe sono le crisi vere, non quelle fondate sul nulla. Come dargli torto?