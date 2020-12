Una pandemia grave, ma non seria

Il progressivo anche se faticoso ritorno alla normalità del nostro paese non è testimoniato solo dalle immagini dei centri commerciali pieni zeppi di gente ma è testimoniato, in attesa delle vecchie e rassicuranti polemiche sul presepe, anche da una ritrovata attitudine della politica italiana: il ritorno dei dibattiti fondati sul nulla. Si parla di cose molto solenni quando la situazione sembra essere molto allarmante. Si torna invece a parlare di cose del tutto trascurabili quando la situazione, come direbbe Flaiano, torna a essere non seria pur essendo ancora piuttosto grave.

