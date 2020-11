Gli Stati generali dei grandi assenti non risolveranno i problemi del M5s

Come sempre saranno gli assenti, semmai, a far notizia. Più dei presenti. E se Giuseppe Conte alla fine dovrebbe mandare un video di saluti agli Stati generali del M5s, partito che lo ha indicato per ben due volte a Palazzo Chigi, il grosso rebus è Beppe Grillo. Il Garante, sempre più scettico sul destino della sua creatura e interessato solo all’esperienza di governo con il Pd, ha fatto sapere che questa storia non “lo appassiona”. Il primo vero congresso del Movimento, seppur con i limiti imposti dal Covid che costringerà tutti a collegarsi da remoto, rischia così di essere orfano del fondatore. In tanti in queste ore lo stanno chiamando: “Dai, Beppe, un saluto. Non facciamo scrivere ai giornalisti 'il gelo di Grillo'”. Ma lui temporeggia, continua a rispondere con un “vedremo, non ne ho voglia”.

Pubblicità

Pubblicità