Stati generali rinviati. Per il M5s le richieste di Casaleggio valgono più di quelle di Conte

Più che Giuseppe Conte poté Davide Casaleggio. Più che le esigenze del governo, i capricci di Rousseau. Gli Stati generali del Movimento Cinque stelle, inizialmente in programma per il 7 e 8 novembre prossimi, sono stati rinviati al 14 e 15 novembre. La comunicazione è arrivata con un post sul Blog delle Stelle, in cui si spiega che lo spostamento delle date è dovuto allo svolgimento in modalità telematica dell'evento. "Gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle sono un momento di confronto ormai non rinviabile, ma in ottemperanza alle disposizioni assunte del Governo, l’incontro nazionale non potrà che essere svolto a distanza", si legge nel breve comunicato.

