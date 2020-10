Separare gli anziani dai giovani fa accapponare la pelle, ma è ragionevole

Mi sembra ragionevole la proposta di separazione per fasce d’età fatta da Carlo Favero, Andrea Ichino e Aldo Rustichini. Partono dal fatto che la mortalità da pandemia non riguarda che marginalmente chi ha meno di trent’anni (19 morti su 36 mila circa) e sensibilmente differisce in meglio per chi ha meno di 50 anni (409 morti). Un fatto è un fatto, gli si può replicare respingendone la lezione, per ragioni di etica costituzionale o per la discutibile realizzabilità di misure che quel fatto pare suggerire, ma non si può rimuovere la sua ingombrante solidità. La faccenda va esaminata, non sarà l’uovo di Colombo eppure ha la vigoria di una evidenza difficilmente confutabile.

