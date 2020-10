Si va verso il lockdown e il M5s parla del sesso degli angeli

Il ruolo di Casaleggio, quello di Di Battista, il limite dei due mandati… Durante la crisi economica e sanitaria più grave dal Dopoguerra, la principale forza di governo è impegnata a regolare i propri conti interni in un congresso in streaming

Dopo la doppia recessione del 2008-2011, il Movimento 5 stelle ha avuto un largo seguito presentandosi come non-partito di non-politici che portava avanti le istanze della “gente” in contrapposizione alla “casta” politico-partitica tradizionale che pensava solo agli affari propri. Era già all’epoca una rappresentazione rozza e fasulla della realtà, ma era difficile immaginare che potesse essere così falsa per come si sta mostrando in questi giorni. Ovvero con un esatto ribaltamento dei ruoli.

