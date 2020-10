Per Renzi il dpcm va cambiato. Ma Zingaretti difende Conte

Riaprire cinema, teatri e ristoranti a cena: questa la linea di Italia Viva. Ma il segretario dem non manda giù la polemica: "Sedere ai tavoli del governo e organizzare le opposizioni è eticamente intollerabile"

Ristoranti aperti fino alle 22, ripensare alla chiusura dei luoghi della cultura e alla possibilità di svolgere attività sportive. Per Italia Viva l'ultimo dpcm presentato ieri dal premier Conte va cambiato e a spiegare come e perché è Matteo Renzi nella sua enews. "In Parlamento, chiederemo che il presidente Conte valuti di seguire la stessa strada intrapresa dal presidente dell'Alto Adige, che ha firmato un'ordinanza che prevede che i ristoranti siano aperti fino alle 22", ha scritto Renzi.

