Che danno è per il paese un'opposizione schiava dei nuovi negazionismi

Alcuni giorni fa, un importante senatore della Repubblica si è posto una domanda che probabilmente in queste ore si stanno ponendo milioni di cittadini italiani e si è chiesto che cosa ha fatto in questi mesi il governo per prevenire la seconda ondata. La domanda è legittima ed evidentemente il tentativo del governo di autodescriversi con compiacimento come un modello nella capacità di governare il virus è stato un tentativo maldestro che ha contribuito a nascondere una verità con cui oggi l’Italia sta facendo i conti: prevedere una seconda ondata così violenta e così repentina non era facile ma prevedere che una seconda ondata sarebbe arrivata non era invece così difficile. E a differenza della prima ondata – durante la quale era naturale farsi trovare impreparati – i cittadini oggi hanno tutto il diritto di chiedersi per quale ragione sia ancora così complicato fare i tamponi, per quale motivo le terapie intensive non siano state aumentate a sufficienza, per quale motivo i vaccini anti influenzali non siano stati distribuiti come si deve, per quale motivo i mezzi di trasporto non siano stati rafforzati a dovere, per quale motivo ci siano ancora posti da infermiere che non sono stati coperti e per quale motivo ciò che poteva essere organizzato per tempo semplicemente non è stato fatto.

