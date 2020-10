"Credetemi, Fontana è meglio di Salvini". Parola di Gabriele Albertini

Dopo la Lombardia anche il Lazio adotta il coprifuoco. Aveva dunque ragione Attilio Fontana, il governatore bastonato, il presidente che pasticcia con Salvini, ma che questa volta non ha sbagliato l’ordinanza? “Si è dimostrato più saggio del suo segretario. Credetemi. Meglio lui. Ha fatto prevalere l’istinto del buon padre di famiglia rispetto ai consigli del fratello monello”. E’ Salvini il monello? “E’ quello che invita il fratello a bere alcolici. Io Salvini lo conosco bene. L’ho visto all’opera da consigliere comunale. Faceva parte della maggioranza e andava in piazza a fare opposizione. Il suo compito è tenere allegra la gente. Non è un uomo capace di governare. E’ inadatto”. Insomma, per Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, va riabilitato il goffo Fontana.

