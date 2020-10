Il processo a Gualtieri

Come evitare l'incartamento? La domanda che si pongono oggi Matteo Renzi e Nicola Zingaretti è una domanda che forse dovrebbe iniziarsi a porre anche l’esecutivo: governare in tempi di pandemia non è semplice, ovvio, ma governare una pandemia senza fare tutto ciò che andrebbe fatto per uscire dall’incartamento, whatever it takes, è come guidare una macchina durante una tempesta preoccupandosi più di chi deve tenere il volante che di come evitare di andare a sbattere.