Così Salvini annaspa nel tentativo di riorganizzare la Lega

Sarà pur vero, come ora tiene a precisare chi c’era, che il tono era più quello della battuta che non dell’accusa. E però quando Matteo Salvini s’è rivolto al suo vice e amico di sempre, Lorenzo Fontana, dicendogli che forse “bisognerebbe leggere qualche libro di filosofia in meno e ascoltare un po’ di più i territori”, c’è stato come un attimo di gelo, tra i presenti, i pochi fedelissimi con cui il capo ha commentato il voto all’indomani della mezza disfatta delle regionali. E tra le altre cose ha rimproverato al suo vicesegretario, un tempo portato in palmo di mano e poi sempre più guardato in cagnesco, i risultati nella sua Verona, dove la lista di Luca Zaia ha doppiato quella del Carroccio: lo schiaffo più doloroso che il Doge ha rifilato al Capitano. Il quale, dicono, anche per questo ha chiesto a Eugenio Zoffili, il “fratello Gegio” compagno di tante serate al bar Cavour o al Giardino della birra all’Ortica, di dare una mano all’amico Lorenzo, di controllare un po’ quel che succede in terra di San Marco, almeno per quel che riguarda le dinamiche del cerchio strettissimo di salviniani di ferro. Il che lascia presumere che il commissario della Liga in Veneto, Fontana, venga a sua volta commissariato da Zoffili, che è lombardo di Erba, e che è però già commissario in Sardegna, dove il Truce lo aveva prima voluto a sovrintendere agli affari del partito sull’Isola, poi richiamato alla base dopo la vittoria alle regionali del 2029, quindi rispedito a Cagliari nei fine settimana per controllare come mai la nuova giunta di Solinas non ingranasse. Spasmi di un partito che Salvini vorrebbe risistemare (ha preannunciato anche al segretario trentino Mirko Bisesti che a breve verrà sostituito), e che però gli si scompiglia tra le mani ogni volta che, un po’ confusamente, prova a riordinarlo.

