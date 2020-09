Zaia la mannaia (su Salvini)

E’ un conflitto che serpeggia, scoppietta senza però mai davvero esplodere. Eppure adesso Salvini in privato lo accusa addirittura di essersi fatto la campagna elettorale per sé e la sua lista, ma con i soldi della Lega. Insomma lo accusa, e senza giri di parole, di aver ucciso la Lega in Veneto per promuovere la sua lista personale, che infatti ha preso tre volte i voti del partito, risucchiandoli. A Verona, la città di Lorenzo Fontana, il commissario della Lega in veneto, la Lega è stata superata pure da FdI. E allora, dicono i leghisti: chi ha pagato la campagna elettorale ideata dall’agenzia Heads di Treviso, quella che ha sostituito Alberto da Giussano con la parola “Zaia” su sfondo azzurro? “Noi”, rispondono. “ E i voti se li è presi lui”. Ma “lui” fa spallucce, se ne frega l’ormai tre volte presidente del Veneto, Luca Zaia, appunto. Il Doge. E fedele al motto secondo cui “meglio una parola in meno che una parola in più”, avanza muto – ma con il passo della legione tebana – verso il completamento dell’opera, ovvero la decimazione, la soluzione finale applicata a ciò che resta di Matteo Salvini in Veneto. Per evitare che il segretario gli infili qualche suo uomo tra gli assessori o in Consiglio regionale, ieri Zaia nelle riunioni con il suo staff ha lasciato intendere di essere pronto a sacrificare il fedelissimo Roberto Marcato, assessore uscente e campione di preferenze. Se infatti Marcato tornasse a fare l’assessore, dovrebbe dimettersi ed ecco che al suo posto in Consiglio entrerebbe – mammamia – il primo dei non eletti, cioè un salviniano che si chiama Giuseppe Pan. Non sia mai. Pussa via.

