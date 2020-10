Perché Fico non può continuare a sperare che a Montecitorio il Covid non ci sia

Alla Camera manca per due volte il numero legale: il voto sulle comunicazioni di Speranza è rimandato a domani. Ma tanti degli assenti sono in quarantena, e non vengono considerati "in missione". Pd e M5s chiedono al presidente di Montecitorio di valutare il voto a distanza. Il rischio di falsare i lavori durante la sessione di bilancio.