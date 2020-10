Per Salvini ballottaggi amari

La Lega non sfonda al sud (Falcomatà vince a Reggio Calabria) e intanto perde terreno anche in Lombardia: da Lecco a Saronno. L'alleanza giallorossa funziona in Campania. Bene i candidati del Pd

A due settimane dal primo turno del 20 e 21 settembre, quando si votò anche per le regionali e il referendum costituzionale, i comuni italiani chiamati al ballottaggi (e quelli siciliani convocati per la prima volta) hanno regalato molte riconferme e alcune sorprese. L'alleanza di governo sperimentata a livello locale si è dimostra vincente in Campania, dove vince anche nella Pomigliano di Luigi Di Maio. E i grillini, usciti sconfitti dalle elezioni di due settimane fa, possono gioire solo per la conquista di Matera, dove pure hanno dimostrato di essere competitivi solo a patto di snaturarsi. Il centrodestra invece si dimostra friabile anche in alcuni comuni della Lombardia, dove nonostante il vantaggio riesce a perdere Lecco.

