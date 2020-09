“Ho simpatia per Giani, non caccio migranti. Se vinco in Toscana non finisce il mondo”. Parla Ceccardi

Partiti, sindacati, pensionati. In Toscana sono tutti contro di lei dunque c’è davvero il pericolo che vinca lei? “Di sicuro io non sono contro di loro”. Non è contro la sinistra? “Sto sfidando la sinistra ma non alzerò i toni. Non io. Non li inseguirò”. La sinistra che in Toscana ha scoperto di poter (anche) perdere sta inseguendo Susanna Ceccardi, questa ex sindaca di Cascina, europarlamentare della Lega, che oggi, dicono, abbia quasi paura di vincere. E’ vero che adesso teme di farcela? “Non ho paura di farcela. Ma sento un grande peso, sento la responsabilità. Se non dico ‘vinciamo’ è perché so che chi vincerà avrà un compito difficilissimo. Le imprese in ginocchio ci chiederanno risposte”. Quindi conferma che ha paura. “Assolutamente no. Sono stata eletta sindaco a Cascina dopo settant’anni di monocolore rosso. Ho risanato il bilancio. Mi sono affidata ai competenti. Ce l’ho fatta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni