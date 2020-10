Immuni finita bene

Successo dell'iniziativa del Foglio. Tranne poche eccezioni, aderiscono i giornali di tutta Italia. Una campagna in sostegno dell'app Immuni fatta gratuitamente dai giornali. Un bel segnale. Scaricatela anche voi

Pubblicità

Piccola storia fogliante, finita bene. Martedì scorso ci viene in mente di lanciare sul @ilfoglio_it una campagna di sostegno a Immuni, prendendo spunto da quello che è successo lo scorso weekend nel Regno Unito. Cosa è successo nel Regno Unito? Qui una foto, poi la spiegazione.‬

Pubblicità

In sostanza: lo scorso weekend tutti i giornali inglesi escono con una pubblicità in prima pagina per promuovere la app inglese dedicata al tracciamento anti covid, con stessa tecnologia di Immuni. Identica. La app viene lanciata il 24/9. Il 28/9 ha già 10 mln di download. ‬

‪La app inglese - che offre anche servizi aggiuntivi, come il check in quando si entra nei negozi https://www.covid19.nhs.uk - in meno di una settimana arriva a 12 mln di download il doppio di quelli registrati in Italia (6 mln). Ci siamo chiesti, perché non farlo anche noi?‬

‪Così il 30/9 dedichiamo buona parte della prima pagina a questa proposta: tutti i giornali regalino uno spazio a Immuni, sabato e domenica 3-4 ottobre, per spiegare perché avere più tracciamento significa avere più sicurezza, più salute e più libertà: ‬

‪https://www.ilfoglio.it/politica/2020/09/30/news/basta-sciocchezze-tracciamoci-tutti-1116549/

‪Le cose si muovono. Arrivano le prime adesioni. La proposta viene rilanciata anche da @nzingaretti e @robersperanza ‬

‪https://www.ilfoglio.it/cronaca/2020/09/30/news/zingaretti-e-speranza-rilanciano-l-appello-del-foglio-1116954/

‪Nel giro di poche ore arriva una lettera firmata da @robersperanza e @andreamartella inviata alla Federazione italiana degli editori dei giornali, che suggerisce di fare qualcosa per trasformare questo weekend nel weekend del download di Immuni. ‬

Poi si arriva al weekend. Speranza spiega così al Foglio perché scaricare Immuni significa avere più libertà (https://www.ilfoglio.it/salute/2020/09/30/news/i-giornali-per-immuni-1120933/).

E sabato, con la complicità di @makkox, il Foglio esce così ‬ https://twitter.com/claudiocerasa/status/1312271663392841728?s=12

‪Si arriva al weekend e con grande sorpresa scopriamo che quasi tutti i giornali italiani hanno aderito alla nostra campagna - rilanciata poi dalla FIEG, che ha preparato i materiali pubblicati su molti giornali. @repubblica, @Corriere, @sole24ore, @ilmessaggeroit ‬, @fattoquotidiano

Ma anche @ilgiornale, la @Gazzetta_it è una carrellata di altri giornali (tra cui il @domanigiornale hanno rilanciato la campagna. Sintesi finale: bene. Non tanto perché la nostra idea è piaciuta ma perché i giornali italiani hanno fatto una cosa in più rispetto agli inglesi‬.

Nel Regno Unito, la pubblicità è stata fatta a pagamento: il governo ha pagato per fare pubblicità. In Italia, i giornali lo hanno fatto regalando lo spazio. Senza ricevere un euro. Bel segnale. Fatelo anche voi: scaricate @immuni_app, please. E grazie a tutti.‬