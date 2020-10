Rousseau si mette in sciopero. Casaleggio riduce i servizi per 3 mesi

I parlamentari non pagano più e la piattaforma s'inceppa: cancellate le Olimpiadi delle idee del 4 ottobre. E a Milano viene disdetto pure l'affitto della Fondazione allo stesso civico della Casaleggio Associati

In meno di un mese Davide Casaleggio è passato dal minacciare un ridimensionamento della piattaforma Rousseau a renderlo effettivo con una comunicazione unidirezionale. Nel pomeriggio sul Blog delle Stelle è comparso un avviso in cui si annuncia “la sospensione di alcuni servizi e l’annullamento di attività e iniziative programmate per il trimestre ottobre – dicembre 2020” attraverso la stessa Rousseau.

