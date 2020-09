Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Dpcm

Altro giro, nuovo Dpcm. Questa volta con validità fino al 7 ottobre. Il premier Conte ha emanato un nuovo decreto sempre per cercare di contenere l'emergenza Covid 19. Poche le novità, tra cui la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l'autocertificazione di chi viene da Paesi finora 'off limits' che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha "una stabile relazione affettiva".

L'autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Gli stati per cui era vietato l'ingresso in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Per tutti gli altri stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone.

Clicca sull'immagine per leggere il testo integrale del Dpcm 7 settembre 2020