Roma. A leggerla così, alla lettera, pare un’indicazione perfino banale. “Si ribadisce che tutte le sezioni devono fare campagna elettorale solo per la lista Lega”, è stato il dispaccio che Matteo Salvini ha fatto pervenire a tutti i presìdi del Carroccio in giro per il Veneto. E però nessuno degli iscritti tra Venezia e Belluno, nessuno dei militanti impegnati nella campagna elettorale in vista del 20 settembre, quella raccomandazione diramata dal commissario regionale Lorenzo Fontana ha ritenuto di leggerla solo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.