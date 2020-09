Il Cav. è positivo al coronavirus

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Ad annunciarlo è stato il medico di fiducia dell'ex premier, il prof. Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato Zangrillo, è stato effettuato al leader di Forza Italia per il recente soggiorno in Sardegna.

Il Cav. si trova ora ad Arcore, dove, fa sapere l'ufficio stampa, continuerà a lavorare e si fermerà per il periodo di isolamento previsto. "Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social", spiega lo staff della comunicazione.