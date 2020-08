Perché dico nuovamente sì al Museo Storico del Regime Fascista (MSRF)

Un Museo Storico del Regime Fascista (MSRF) l’ho proposto qui cinque anni fa. Non conosco i consiglieri grillini che hanno pensato con un certo ritardo a iniziativa analoga, e non capisco dai resoconti giornalistici il carattere e le intenzioni della mozione che oggi dovrebbe essere messa in votazione in Campidoglio. Conosco invece i firmatari dell’appello a fermare tutto, e a riprendere il corso fondativo di un Museo della Shoah, il che mi sembra molto giusto e opportuno. A questi...

