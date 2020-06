Ah, il grillismo leghista

Roma. Non cambiano casa, ma tornano a casa. Marco Zanni, europarlamentare che nel 2018 ha abbandonato il M5s per aderire alla Lega, può finalmente dire che ha “ritrovato una famiglia” e che l’aria che adesso respira è quella ‘ribelle’ e ‘fresca’ del Movimento delle origini, quello allegro e scalcagnato che non “ho voluto lasciare, ma ho dovuto lasciare. Non sono io che ho tradito”. In questa ultima legislatura sono trenta i parlamentari 5s espulsi, scappati, processati, una carovana che marcia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.