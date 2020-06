Gli anti stati generali dell’autolesionismo

Questo mugugno è autolesionista. Il governo è di risulta, non ha “un’anima” come dicono i più filosofici, il suo capo e molti dei suoi ministri sono giudicati inaffidabili, e magari si vorrebbe mandarli a casa e sostituirli con altri più apprezzabili. Fin qui siamo nell’ambito di un giudizio politico puro, perfettamente legittimo. Poi la gente responsabile avrebbe il dovere di argomentare. Il giudizio politico puro diventa evanescente e fazioso se non è chiaro il punto della critica, del rigetto, e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.