Il Papeete di Dibba

Roma. Sarà pur vero che tra i gruppi parlamentari, specie alla Camera, il “milite ignobile” di Vigna Clara non riscuote grande consenso. E infatti qualcuno l’ha già ribattezzata, l’iniziativa che si va preparando, come “il Papeete de noantri”. Sì, perché a quanto pare Alessandro Di Battista sta preparando il suo “tour estivo”, che partirà a inizi luglio e che lo vedrà girare, per quanto la pandemia e le restrizioni conseguenti lo permetteranno, in giro per l’Italia, spiagge comprese. “E’ ancora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.