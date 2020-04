Berlusconi al Foglio: “Il 25 aprile deve essere la festa di tutti”

Undici anni dopo il 25 aprile di Onna, Silvio Berlusconi, in un'intervista che verrà pubblicata domani sul Foglio, lancia un appello per le celebrazioni del 25 aprile. “E’ triste che un anniversario importante come il 75° della liberazione – dice al Foglio – cada in un momento così doloroso. Però questa coincidenza deve anche farci riflettere. Le cose che diamo come scontate nelle nostre società dell’Occidente, la libertà, la sicurezza, il benessere, la salute, non sono mai conquistate per sempre. Pericoli vecchi e nuovi sono costantemente in agguato. Oggi il 25 aprile dev’essere veramente la festa di tutti, perché è intorno alle nostre libertà, al nostro modo di vivere in una società democratica, che tutti gli italiani si uniscono come si sono uniti nella risposta all’emergenza. Spero che quest’anno più che mai sia un giorno di unità profonda della nazione”.