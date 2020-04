Luciano Pellicani, l’intellettuale che prese molto sul serio il comunismo

Il Vangelo socialista secondo Luciano Pellicani Non accettò mai le tesi dei liberisti puri, e difese sempre le conquiste del Welfare State, che caratterizzavano la civiltà europea. È morto a Roma all'età di 81 anni

Gli articoli dedicati a Luciano Pellicani, in occasione della sua recente scomparsa, hanno in vario modo sottolineato come questo studioso, nel corso della sua ricerca intellettuale, sia sempre rimasto ancorato alla tradizione socialista e come nel suo pensiero sia stata costante l’attenzione alle ragioni della sinistra riformista. Tutto questo è vero, eppure va egualmente evidenziato quanto egli abbia mostrato un’attenzione peculiare al capitalismo e al suo legame con le libertà individuali.In qualche modo, tutto...