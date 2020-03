Oggi e domani, sul sito del Foglio, c'è Il Festival del Realismo

Cosa vuol dire essere realisti davanti all'emergenza del coronavirus? Da mesi il Foglio aveva organizzato per oggi, 28 marzo, a Milano, il Festival del Realismo. Doveva essere un'occasione di confronto tra economisti, politici, manager, rappresentanti delle istituzioni, collaboratori e giornalisti del Foglio sui temi dell'attualità politica ed economica e sulla sfide che attendono il nostro paese. L'emergenza coronavirus e le misure di lockdown decise dal governo ci hanno obbligati a cancellare l'evento pubblico. Da qui l'idea di trasformarlo in un “smart happening”. Due giornate di riflessione su quello che è l'Italia oggi e su quella che dovrà essere l'Italia del futuro. Abbiamo chiesto agli ospiti (qui l'elenco completo) di intervenire comunque attraverso dei video. Li troverete raccolti tutti in questa pagina e sul nostro canale YouTube.

Il saluto del direttore Claudio Cerasa