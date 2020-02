Manovre preelettorali di salute pubblica

Il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, ha deciso di chiudere le scuole della regione per una settimana e al premier Giuseppe Conte che contestava questa scelta ritenuta inutilmente allarmistica ha replicato confermando il provvedimento, nonostante l’impugnazione formale da parte del governo. “Il governo impugna la nostra decisione di chiudere le scuole? – ha detto – Sarà l’occasione per vedere chi ha fatto bene, noi o il governo che si oppone. Io non faccio alcun passo indietro. Anzi, l’impugnazione sarà utile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.