Cencelli e poteri. Cosa c’è dietro alla segreteria unitaria del Pd

Roma. Nicola Zingaretti ha appena varato la nuova segreteria “unitaria” del Pd, in attesa di un congresso che sarà probabilmente a tesi e non con le primarie. Dentro ci sono un po’ di sindaci, come Brenda Barnini (Empoli) e Virginio Merola (Bologna). Questa la geografia del nuovo Pd: in quota Zingaretti ci sono Pietro Bussolati (Imprese e professioni), Marco Furfaro (Comunicazione), Marianna Madia (Innovazione), Merola (Aree metropolitane), Marco Miccoli (Lavoro), Nicola Oddati (Cultura e coordinamento iniziativa politica), Stefano Vaccari...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.