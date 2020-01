In Calabria vince il centrodestra modello spezzatino

Jole Santelli è il nuovo presidente della regione Calabria dopo aver ottenuto il 55,29 per cento dei voti alle elezioni di ieri. Se la coalizione di centrodestra ha conquistato una netta maggioranza, gli elettori calabresi hanno diviso quasi equamente le loro preferenze tra Forza Italia (primo partito di coalizione ma con il 12,34 per cento), Lega (12,25) e Fratelli d'Italia (10,85). In questo frazionamento dei voti delle destre, il Pd è riuscito a conquistare il primato di partito più votato con il 15,19 per cento delle preferenze.

La mappa del voto in Calabria

Nell'infografica trovate i risultati elettorali comune per comune. Nella prima scheda si prendono in considerazione i candidati più votati, nella seconda i partiti che hanno raccolto il maggior numero di voti.