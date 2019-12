La rivolta gentile contro la cultura nazi-pop

Non dicono vaffa, non sventolano cappi, non mostrano manette, non urlano, non inveiscono, non insultano, non attaccano i partiti, non soffiano sull’antipolitica, non masticano l’anticasta, non giocano a fare i leader, non si fanno eterodirigere, non cascano nei tranelli dei giornali, restano indifferenti ai sondaggi e si limitano a portare in giro buon umore per parlare un po’ meno alla pancia e un po’ più al cervello degli elettori. E’ possibile che quest’incantesimo termini presto e che qualche sardina finisca...

