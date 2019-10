Appendino caduta dalla Cavallerizza

Non proprio l’incendio di Notre-Dame – 250 metri di tetto bruciati, allarme subito rientrato – ma pur sempre un sito tutelato dall’Unesco, un pezzo di storia d’Italia: la Cavallerizza Reale nel centro di Torino, che va in fumo. E un altro simbolico finale di partita per la disastrosa sindacatura di Chiara Appendino, dallo sciagurato no alle Olimpiadi allo spaesamento della amministrazione sulla Tav, a Piazza San Carlo e ai pasticci di bilancio e trasparenza. Ma la Cavallerizza (che già nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.