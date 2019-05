Cosa non torna quando il Pd parla di cosa farebbe con quota 100 e Rdc Zingaretti vuole estendere il bonus di 80 euro e ha sposato la linea di politica economica renziana

Non vorremmo distogliere l’opinione pubblica dalle disquisizioni sul fascismo e sulle leggi razziali, ma forse per contrastare il Truce sarebbe utile ricorrere alla servetta trace: è la donna che prendeva in giro il filosofo Talete che per guardare gli astri cadde in un fosso. Allo stesso modo, forse un po’ troppo impegnati a guardare Zorro e gli striscioni sui balconi, non ci si accorge di ciò che accade davanti ai nostri piedi.E’ infatti passata...