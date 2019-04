Berlusconi al Foglio: “Salvini stacchi la spina al governo”

In una lunga intervista in edicola domani sul Foglio, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a colloquio con il direttore Claudio Cerasa, invita con forza Salvini a staccare la spina di questo governo: “Salvini passa per essere l’uomo forte di questo governo, ma in realtà è un’illusione ottica: le scelte importanti, soprattutto in materia economica, sono dettate dai Cinque Stelle e dalla loro ideologia pauperista, diretta erede della peggiore sinistra del ‘900. D’altra parte il governo Conte senza i voti di Salvini non potrebbe esistere, né commettere i disastri che stanno trascinando l’Italia nel baratro. Tanto più la Lega tarderà a staccare la spina, tanto più sarà corresponsabile di quello che sta accadendo”.