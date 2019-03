Contro l'Italia degli azzeccagarbugli. La giusta strada per uscire dal pasticcio sulla Tav

L'intervento del direttore Claudio Cerasa al Tg5 delle 20 dell'8 marzo.

Le possibilità che il governo cada a causa della Tav sono le stesse che ha il Napoli oggi di vincere lo scudetto. È ancora possibile ma altamente improbabile. È improbabile perché il Parlamento dovrebbe votare il cambio del trattato e della legge perché, in caso contrario, il progetto andrà avanti. E andrà avanti perché lunedì partiranno i bandi e, se non partiranno, c'è il rischio che contro il governo ci siano dei ricorsi per danno erariale. Quindi, qual è la strada migliore? Un voto in Parlamento in cui si capisca perfettamente quali sono gli equilibri all'interno di questa legislatura. La strada che, purtroppo, verrà intrapresa sarà quella di fare gli Azzeccagarbugli. Cioè di chiedere più soldi all'Europa attraverso il cofinanziamento portandolo magari dal 40 al 50 per cento e utilizzando la clausola di dissolvenza che permette di far partire i bandi ma poi,, se necessario, di fermarli potenzialmente in qualsiasi momento.